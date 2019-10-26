菁英盃　文迪斯兩球靚波搞掂標準流浪

「菁英盃」A組分組賽周六（26日）上演，由標準流浪對香港飛馬。流浪雖然有歐陽耀冲先開紀錄，但飛馬憑着文迪斯連轟兩球世界波下，以2比1反勝對手，「菁英盃」旗開得勝。

開賽初段雙方爭持不下，首個具威脅的埋門要到16分鐘才出現，飛馬小將張憙延主射罰球，被基藍馬門前頭槌解圍。30分鐘，馬高斯接應角球衝頂，惜柱邊出界。3分鐘後，張憙延獲單刀機會，被出迎的蘇志偉擋出。久攻不下的飛馬，38分鐘迎來壞消息，歐陽耀冲起腳搏得嚴啟華犯手球，「歐冲」親自操刀一蹴而就，替流浪取得領先優勢。及後飛馬積極反撲，但無論馬高斯於40分鐘的遠射，還是42分鐘佐佐木周的近射，都未能轉化成入球。他們的努力終在補時2分鐘收到回報，文迪斯禁區外放冷箭得手，助飛馬於半場前追和1比1。

換邊後，51分鐘流浪收到壞消息，斯薩侵犯佐佐木周並投訴過激，以致連續領2面黃牌被逐。飛馬隨即把握人數優勢進攻，58分鐘，文迪斯故技重施成功破網，助飛馬反超前2比1。4分鐘後，流浪差點追平，「歐冲」斬中，安基斯第一時間撞射高出。65分鐘，安基斯和林學曦先後射門，惜被梁興傑化解。74分鐘，今仗射入兩球世界波的文迪斯中路笠射，惜未能成功考驗蘇志偉。8分鐘後，此子禁區內施展倒掛，惟角度太正被蘇志偉沒收。流浪未有放棄，88分鐘黃本煒把握對手解圍不遠抽射，被梁興傑橫身接實。最終飛馬維持以2比1擊敗流浪。

賽後香港飛馬主教練文彼得指一眾年輕球員都能在場上表現出信心，上半場球隊在控球方面亦比對手好，惟球隊先落後使表現略為失色，下半場當球隊多打一人時，球員表現反而未及上半場好，這方面需再作調整。「文Sir」亦大讚首次正選上陣的文迪斯，認為此子各方面都表現不錯，至於首次上陣的中堅陳偉豪礙於季前訓練不足，仍需透過比賽提升狀態。