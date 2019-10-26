菁英盃　富力R＆F迫和佳聯元朗

「菁英盃」周六（26日）假小西灣運動場上演B組賽事，由佳聯元朗對富力R&F。結果富力憑尾段麥富城的入球，以2比2逼和先後有米基爾和基斯建功的元朗，兩軍各得1分。

佳聯元朗上場聯賽慘食富力R&F「8隻光蛋」，今仗回到香港賽場為求爭勝，出盡卡真奴、基斯、辛坦拿和米基爾4位巴西外援。比賽以元朗卡真奴的射門揭開序幕，他接應法比奧的長傳施射，但被守衞封阻。10分鐘，辛坦拿接應妙傳入楔起腳，今次被謝家榮快一步沒收。11分鐘後輪到富力的還擊，羅港威接應袁振昇短傳禁區內施射，但「食得唔應」被黃梓豪沒收。36分鐘，袁振昇推順後禁區外勁射，又被黃梓豪飛身救走。5分鐘後又再是「昇豪對決」，袁振昇左路推順直射，「梓豪」神勇飛撲力補不失。兩軍半場以0比0打成平手。

換邊之後富力火速打開紀錄，方栢倫50分鐘憑一個角球攻勢傳中，隊長謝家強跳頂得手，富力領先1比0。莫以為元朗會輕易放棄，米基爾中路力壓對手下一射入網，「橙衫軍」落後5分鐘後追平。及後元朗乘勝追擊，58分鐘卡真奴起腳，不過今次未能考驗謝家榮。富力先後換入基奧雲尼和廸布利圖加強攻力，惟未能迅速奏效，尾段更被元朗圍攻。其中，基斯81分鐘開出角球被解圍不遠，他右路窄角度直射，被謝家榮撲出底線。峰迴路轉的一幕在鳴笛完場前上演，富力守衞艾瑪臣不慎頂後，基斯伏兵門前頂入，一度為元朗反超2比1。誰知富力在1分鐘後，憑麥富城門前混戰頂入，瞬間追和2比2。最終，富力R&F未能再續上場大勝對手的風采，僅以2比2賽和佳聯元朗。富力「菁英盃」3戰勝負和各一得4分，暫列B組榜首。

佳聯元朗主教練陳文俊指球員今仗鬥心比之前有所增強，即使對手陣容有變動，但面對同一對手時，球隊不再處於劣勢，對士氣有正面影響。「陳Sir」續說球隊曾有機會擊敗對手，但無奈比賽尾段大意導致失球，球員在細節上可以處理得更好，若然卡真奴多次埋門機會能轉化成入球，整場比賽或會有不同的結局，但整體來說，球員表現十分不錯。

富力R&F主教練楊正光表示球隊今仗在嘗試不同的人腳配搭下，滿意球員比賽態度和表現，在控球、防守方面比之前有所改進，遺憾未能全取3分，只能寄望下場菁英盃賽事。「光Sir」亦指5日內雙賽對年輕球員來說是一種負荷，但喜見陳嘉宝、麥富城分別在兩場比賽中有進帳，證明他們有成長。