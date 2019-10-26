一項數據證明　皇馬已經淪落歐洲二線球隊

西甲超級班霸皇家馬德里，早年因為擁有碧咸、施丹同卡路士等球星效力，贏得「銀河艦隊」美譽。不過，隨住球隊舊年賣走首席球星基斯坦奴朗拿度，球隊依家星味欠奉。最恐怖一點，係呢支昔日火力驚人、無堅不摧球隊，依家竟然火力勁減，開季至今喺各項賽事共踢12場，先至入得19球，喺歐洲五大聯賽球隊之中，火力排名只係第18位，入球數字就連曼城一半都冇呀！

全盛期嘅皇馬曾經創下單季攻入121球紀錄，不過依家呢隊皇馬，真係想入多球都唔易。相比起嚟曼城今季踢12場已經入咗39球，拜仁就有38球進帳，利物浦有31球。就算係皇馬死敵巴塞，今季初喺美斯、奧士文尼迪比利同蘇亞雷斯輪流受傷之下，今季都攻入20球，而維拉利爾冇踢歐洲賽，齋踢西甲10場就入咗24球，真係夠令皇馬鋒線慚愧。

仲有，就算我哋唔拎皇馬去同其他球隊做比較，淨係同自己比較，原來今季入球數字，都係近15季同期以來第2低，只係較上季嘅18球好少少。如果相比11/12球季，皇馬同期仲攻入36球，再睇番依家班波，真係好醜呀！

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