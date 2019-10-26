菁英盃　入波兼追和　麥富城：唔滿意！

「如果你問我自己表現，我係唔滿意，因為球隊目標係贏波，但係有一個失波係關我事，之後入番球都於事無補。」富力R&F翼鋒麥富城說。在周六（26日）舉行的菁英盃B組賽事，富力R&F雖有謝家強先開紀錄，但及後佳聯元朗有米基爾和基斯建功，一度反超前，最終富力在18歲小將麥富城於89分鐘頂入關鍵一球下，以2比2逼和元朗。

季前曾一度外借至標準流浪的麥富城，在林樂勤受傷下，他隨即被富力召回球隊，首次外借之旅迅速被終結。目前富力R&F已踢畢3場「菁英盃」分組賽，首次出任正選的「富城」坦言不滿自己表現：「今場失望比較多，因為自己第二年踢都仲好似渾渾噩噩咁，上場其實我返到屋企好唔開心，因為自己踢得唔好，好彩球隊贏波，但係今次唔好彩贏唔到波，始終自己返到嚟都係想幫球隊捧盃，所以有啲犯錯係唔可以有！」

球隊剛在上周二（22日）擊敗和富大埔，曾在該仗後備上陣的「富城」今仗踢足全場，帶傷上陣的他感激各方為自己送上支持：「坦白講我應付唔到90分鐘，踢到五十幾分鐘嘅時候我開始行住踢，因為自己好耐冇踢90分鐘，加上自己有傷，所以除咗多謝教練畀機會我之外，都要多謝軍醫同莫京中醫師，莫京真係救咗我一命，我星期二踢完之後星期三再睇多次，依家好咗好多。另外，我仲想多謝屋企人、女朋友支持我！」