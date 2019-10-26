【賽後解碼】客串中堅出事！曼城手尾長

曼城英超為3分付出代價！啱啱主場出擊嘅「藍月亮」畀對手阿士東維拉頂住半場之後，下半場一發不可收拾，有史達寧、奇雲迪布尼同根度簡等主力先後取得士哥，雖然最終3比0輕取維拉，不過就有費蘭甸奴臨完場前領紅嚟緊準備坐波監，領隊哥迪奧拿又要為後防兵源短缺問題拗爆頭。

曼城聯賽除咗畀奪冠勁敵利物浦抛離之外，賽前仲畀踢多場嘅李斯特城爬過頭，曼城眾將都明白呢場面對阿士東維拉，絕對唔可以好似上仗聯賽主場爆冷輸畀狼隊咁再失分。「藍月亮」今場開局似乎多少有畏手畏腳之嫌，上半場遲遲未能打出以往行雲流水嘅進攻。好彩一班主力下半場更衣室出返嚟即刻開竅，先有啱啱喺歐聯大演帽子戲法嘅弗爆前鋒史達寧，接應大衛施華傳送為主隊先開紀錄，其後奇雲迪布尼嘅傳中波慢溜尾袋，成功拉開比數，最後仲有根度簡絞剪腳勁射得手錦上添花，為曼城鎖定3比0勝局，成功搶返聯賽2哥位置。

可惜今場再客串中堅位嘅費蘭甸奴，臨完場前勁唔爭氣兩黃一紅被逐，個人第200次英超上陣未踢完全場就要提早入更衣室冲涼，曼城喺已經缺少拿樸迪同洛迪卡斯簡迪等守將嘅情況下，下場聯賽又冇埋要停賽嘅費蘭甸奴，嚟緊防線要點砌，領隊哥迪奧拿真係要諗諗計至得。

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