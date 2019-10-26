失寵失職兼失戀　皇馬貴價前鋒天國落地獄

今個夏天，以高達6,500萬歐元由德甲法蘭克福過檔西甲班霸皇家馬德里嘅塞爾維亞前鋒盧卡祖域，以為開始步入球員生涯高峰，加入人生勝利組。不過，世事又點會畀你咁易估得到！呢位21歲新星自從去到巴拿貝報到之後，隨即運氣逆轉，唔止喺皇馬唔受重用，就連國家隊都失寵被棄用；至於喺「銀河艦隊」都係失職未開齋，最慘嘅係，近日仲畀人踢爆佢同模特兒女友安杰拉都分埋手，變成三失球星，認真陰功！

盧卡祖域自從嚟到皇馬之後，始終未能企穩正選，至今仲未幫皇馬入過波，條路勁難行。與此同時，佢之前又因為試過稱傷唔踢國家隊比賽，轉個頭又生龍活虎幫皇馬落場，結果喺上次國際賽期，盧卡祖域就未有入選大軍添！

國家隊失寵，兼球會失職冇入波，不過對於盧卡祖域嚟講，最大打擊可能係失戀。話說呢位塞爾維亞球星2014年已經同安杰拉相戀，二人喺2016年曾經分手，直到2018年復合。之後安杰拉有咗BB，並生咗落嚟叫大衞，只係隨住盧卡祖域去咗西班牙發展，安杰拉同囝囝未有跟埋去西班牙，兩人跟住關係就好似轉差，依家更加係疑似分咗手添！

安杰拉話：「我係佢個仔嘅媽咪，但我唔係佢女友，亦唔係佢老婆。我哋之前都唔算係合法婚姻，我知道佢唔介意我有男友，我都唔在乎佢同邊個約會。」講到咁白，都擺到明分開咗，當然，近日都有傳盧卡祖域同另一位模特兒蘇菲亞約會，希望佢可以盡快走出三失狀況啦！

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