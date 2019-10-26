皇馬出絕招　用佢做籌碼加錢買硬普巴

搞出成個夏天都買唔到保羅普巴嘅皇家馬德里，根據英國《太陽報》報道，話佢哋管理層又諗到新招，今次係出錢加埋加里夫巴利作為交易籌碼，希望逼到曼聯放普巴。報道話皇馬會長皮里茲已經諗好晒，知道曼聯要搵進攻球員加強火力，送上「大聖爺」係最啱數，另外再加轉會費8,500萬鎊，應該會逼到「紅魔鬼」放走有離心嘅普巴，滿足到皇馬主帥施丹嘅需要。

查實施丹一直都想簽入佢同胞法國球星普巴，只係今夏佢哋開價去到1億鎊都打動唔到曼聯，而「紅魔鬼」索價1.8億鎊簡直係超癲價，兩間會根本冇辦法達成共識。查實皮里茲本身就想喺一月簽入身價較平嘅基斯甸艾歷臣頂替算數，不過既然施丹一直睇巴利唔順眼，依家可以送走「大聖爺」，兼換到心頭好普巴，絕對係一家便宜兩家着嘅交易。

再講，曼聯本身對「大聖爺」未算太大興趣，但經歷咗開季一輪，前線入球能力明顯不足，家陣冇得揀之下，如果可以傾到大牌球星返嚟，都可以滿足埋球迷，今次呢單交易堅有可能成真囉！

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