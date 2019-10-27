信不信由你 利物浦原來勁在有個費格遜

英超勁旅利物浦近季喺德國名帥高普帶領下，成績愈嚟愈好，上季已經贏得歐聯，依家聯賽又高踞榜首，形勢佔上風。隊長占士米拿趁住自己出新書，大爆咗「紅軍」一個成功嘅秘密，原來係佢哋都有個「費Sir」費格遜！

利物浦同曼聯係世仇老對手，名帥費格遜掌管「紅魔鬼」年代，曾經揚言踢衰利物浦，但無論點都好，費Sir嘅神級領軍能力，始終深獲包括「紅軍」球員在內認同。至於提到依家利物浦領隊高普，占士米拿就認為佢同費爵爺一樣咁堅：「其實高普就好似一啲昔日名帥，好似費爵爺，佢哋都係認為比賽一早就開始，早喺球賽記招已經展開戰鬥。」

占士米拿大讚高普嘅工作態度，足以媲美費格遜：「佢每日都會付出100%努力去工作，自從佢嚟到球會，一切都變得美好。佢唔需要逃避鏡頭，因為佢無論面對任何人，都會態度如一。佢會同大家輕鬆講笑，但喺工作上，佢會要求極高。喺佢帶領下，球隊嘅特質已經改變，大家都唔會再Hea！」費爵爺曾經打造出曼聯皇朝，唔知利物浦喺高普帶領下，係咪有排威呢？

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