普列錫完美戲法　車路士7連勝迎曼聯

車路士周日(27日)凌晨英超尾場又發威，憑基斯甸普列錫連中三元，作客以4比2大勝般尼，所有賽事7連勝，英超4連勝及英超作客4連勝，以頂級狀態迎接周中英聯盃火併曼聯，洗雪季初大敗恥辱。

車路士大踢逼搶及反擊戰術，應付般尼相當湊效，美國射手基斯甸普列錫大爆發，施展渾身解數，左右開弓兼頭槌入波，聯賽開齋兼取得「完美帽子戲法」。開賽21分鐘，普列錫把握對方傳送失誤，殺入禁區左腳抽射破網，完半場前普列錫再有機會，今次起右腳省中人改變方向入網成2比0。

下半場56分鐘，普列錫接應美臣蒙特左路傳中，後腦頭槌批入完成帽子戲法，車路士領先3比0，兩分鐘後韋利安推順右路抽射建功，車路士遙遙領先4比0，奠定勝局。

末段般尼乘車路士稍為放鬆，展開反擊，86分鐘積洛迪古斯中距離冷箭射入世界波破蛋，89分鐘杜韋麥尼爾右路勁射省中人改變方向彈入，般尼連入兩球，但林柏特仍然淡定，最終車路士贏4比2完場。

車路士自9月底英聯盃大炒甘士比7比1開始，球員全面撻着，各項賽事錄得7連勝，周中英聯盃對迎戰曼聯，開季車路士曾淨吞曼聯4蛋，今次係報仇好機會。

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