新夏薩特　普列錫一夜封神

球場上充滿機遇，基斯甸普列錫在車路士對般尼一仗上演「完美帽子戲法」，其表現征服一眾網民，獲高度讚揚經已完全取代球隊前核心夏薩特作用，甚至有網民稱佢係夏薩特同祖利安白蘭特混合體，捧到佢上天。

普列錫嘅表現，在社交網站獲得洗版式讚揚，有網民留言：「睇普列錫，令我覺得好似夏薩特返咗嚟。」甚至有網民稱：「佢不但取代夏薩特，仲係夏薩特同祖利安白蘭特嘅混合體。」「佢嘅入波方式，比夏薩特更加夏薩特。」

無論如何，佢已經打破車路士隊史紀錄，成為藍戰士史上最年輕(21歲)嘅帽子戲法球員，而上一位演出左腳、右腳及頭槌「完美帽子戲法」球員，已經要數到2010年嘅傳奇射手杜奧巴。

在英超史上，普列錫係第2位上演帽子戲法嘅美國球員，對上一位係已退休嘅富咸名將丹普西。

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