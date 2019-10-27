黃興桂：周日英超寶物沉歸底

為咗遷就部分喺上周中戰罷歐聯同歐霸嘅球隊，今晚12點半同時上演3場英超賽事，可謂「寶物沉歸底」喇。最矚目之戰，當然係榜首利物浦主場硬撼北倫敦勁旅熱刺。

利物浦上輪「雙紅會」作客只能逼和曼聯1比1，今季聯賽首度失分，眾所周知佢哋最大目標劍指英超冠軍，今仗戰意唔使懷疑。熱刺上季喺歐聯奇迹連過曼城同阿積士兩關，最終於決賽不敵利物浦，絕對係超額完成，而幸運之神亦幫唔少，不過好運唔會跟你一世，我甚至覺得佢哋上季提前「透支」晒運氣，今季開始要慢慢還。

熱刺今夏轉會市場上大破慳囊，可惜除尼當比利，其餘幾名新兵加盟後即傷，令球隊等同「地莊」應戰，而眾將上季咬緊牙關堅持到最後一刻，如今明顯出現疲態，講真主帥普捷天奴已帶到呢支倫敦名牌到極致，但終究佢亦非冠軍級領隊，點樣突破樽頸位再提升呢？熱刺現時處於尷尬時期，睇怕今仗難以報番上屆歐聯決賽一箭之仇。

蘇B命硬 曼聯有計

而熱刺嘅同市死敵阿仙奴今季表現繼續飄忽不定，連對住錫菲聯及屈福特都要失分，今晚主場迎戰硬淨嘅水晶宮，不宜高估。反而淪為下游嘅褪色勁旅曼聯，今晚作客諾域治值得留意，一來諾域治防守實在太曳，二來紅魔上輪踢出爭氣一仗，打斷死敵利物浦長勝走勢，證明主帥「蘇B」蘇斯克查命不該絕，今仗贏埋唔奇。

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