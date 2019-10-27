【英超】利物浦能再贏熱刺嗎
2019年10月27日 08:15
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(Getty Images)
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今日焦點必屬英超大戰利物浦主場對熱刺，此為上屆歐聯決賽戲碼，熱刺痛失冠軍當然希望復仇。
熱刺剛於歐聯回勇射入5球，哈利卡尼、孫興民狀態佳，要入波不難，但今季4場作客聯賽，熱刺起碼失2球，難頂得住利物浦。
利物浦上場聯賽連勝斷纜，埃及文明今場會出真功夫，紅軍今季5次主場出擊，總入球至少都開3球，捧中位數2.5球入球大。
名家：麥馬拿仁
直播表
周日1:00pm 日乙 新潟天鵝 Vs 京都不死鳥
有線662、602台
周日1:00pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 珀斯光輝
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日3:00pm 澳職 西部聯 Vs 墨爾本城
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日7:00pm 西甲 切爾達 Vs 皇家蘇斯達
Now 632
周日7:30pm 意甲 博洛尼亞 Vs 森多利亞
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周日8:30pm 德乙 海登咸 Vs 聖保利
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周日9:00pm 西甲 CF格蘭納達 Vs 貝迪斯
Now 632
周日10:00pm 英超 紐卡素 Vs 狼隊
Now 621
周日10:00pm 意甲 史帕爾 Vs 拿玻里
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周日10:00pm 意甲 阿特蘭大 Vs 烏甸尼斯
有線604、603台
周日10:00pm 法甲 雷恩 Vs 圖盧茲
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日10:30pm 德甲 禾夫斯堡 Vs 奧格斯堡
Now 672、Fox +；有線653、613台
周日11:00pm 西甲 利雲特 Vs 愛斯賓奴
Now 632
周日11:45pm 荷甲 阿積士 Vs 飛燕諾
無綫 85台
周一0:30am 英超 利物浦 Vs 熱刺
Now 621、611
周一0:30am 英超 阿仙奴 Vs 水晶宮
Now 622
周一0:30am 英超 諾域治 Vs 曼聯
Now 623
周一1:00am 意甲 羅馬 Vs AC米蘭
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、662、602台
周一1:00am 德甲 慕遜加柏 Vs 法蘭克福
Now 672、Fox +；有線653、613台
周一1:30am 西甲 西維爾 Vs 基達菲
Now 632；ViuTV 99台
周一3:45am 意甲 費倫天拿 Vs 拉素
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周一4:00am 西甲 奧沙辛拿 Vs 華倫西亞
Now 632
周一4:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 馬賽
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
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