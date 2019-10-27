【人物誌】13年前已注定佢做車路士新天王

車路士翼鋒基斯甸普列錫喺周日(27日)凌晨英超上演「完美帽子戲法」，令呢位今季新加盟嘅21歲美國國腳人氣急升，原來「普仔」早於2006年已經同車仔結緣，佢當年相片流出，令網民不禁讚嘆，天意注定基斯甸普列錫將成為車仔新一代天王。

基斯甸普列錫2006年同媽媽去英國居住過1年，當年2月17日佢首次到訪史丹福橋，並跟隨車仔青年軍操練。雖然只係短暫日子，但已經令佢對車仔留下深刻印象。

佢話：「當時我好細個，但對周圍環境仍然記得好清楚，今季加盟車路士之後，所有回憶都返晒嚟，感覺好奇妙。」

雖然13年前，當時車路士領隊摩連奴冇留住基斯甸普列錫，但佢同車仔嘅緣份並冇終結，呢支英超豪門今年1月用5800萬鎊向多蒙特預購基斯甸普列錫，趕及轉會禁令行效前，簽入呢位猛將，再次證明雙方緣份深厚。

基斯甸普列錫前排因為缺乏上陣機會，一度傳佢想離隊，但經過今場精彩表現之後，相信會獲得領隊林柏特重用，注定佢要成為車仔新天王。

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