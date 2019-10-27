【有片】陰毒！前曼聯門將拳打對手春袋

周六(26日)晚德乙卡爾斯魯厄主場對漢諾威，發生「男人最痛」事件，當時踢到補時5分鐘，卡爾斯魯厄由丹尼爾哥頓射入扳平3:3，漢諾威門將薛拿老羞成怒，出手暴打丹尼爾哥下體，極之陰毒。

漢諾威今場3度領先之下，都被卡爾斯魯厄逼和3:3，其中卡爾斯魯厄後衞丹尼爾哥頓梅開二度，包括補時5分鐘近門射入，但佢入兩球，幾乎要留低兩粒「蛋蛋」，因為佢入第2球時，漢諾威門將薛拿出迎撲唔到，起身順勢一拳打落丹尼爾哥頓下體，令佢痛苦倒地，球證向薛拿出示紅牌，將呢位30歲德國國腳趕出場。

薛拿雖然依家踢德乙，但佢其實出身豪門，2005至08年喺曼聯青年軍受訓，2008年至10年獲提升上一隊，但並冇為紅魔鬼上陣。其後轉投漢諾威，之後亦踢過李斯特城、史特加，今季又重返漢諾威。

薛拿亦有份入選德國隊，參加2012年歐國盃及2014年世界盃，換言之佢係當年世界盃冠軍成員。不過，薛拿喺國家隊生涯只有6次上陣，其中有2場「代表作」，包括2011年對烏克蘭，佢上半場17分鐘內連失3球，2012年熱身賽對阿根廷被逐。薛拿到依家仲係死性不改，今場仲衰到「拆人祠堂」，可能會面臨被賽會重罰。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。