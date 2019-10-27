總結：韋斯布克三雙！火箭風波中開齋

周日(27日)早上NBA賽事，休斯頓火箭以126:123擊敗新奧爾良塘鵝，打開今季勝利之門。火箭後衞韋斯布克做出「三雙」成績，包括取得28分、10個籃板、13次助攻，至於球星占士夏登射入29分！

火箭總經理莫雷因為涉港言論，影響到NBA與中國合作關係，今季首場常規賽仲輸畀公鹿，今場亦陷入苦戰，上半場打和61:61，打完第3季火箭仲落後緊3分，幸好第4季發力，反勝126:123。

另外，上季總冠軍速龍以108:84擊敗公牛，速龍有5位球員得手達雙位數，其中施亞卡姆取得全場最高嘅19分。

仲一場激戰，公鹿同熱火打到加時，先至分出勝負，最終熱火贏131:126，公鹿「字母哥」安迪杜甘普雖然射入全場最高29分、17個籃板、9次助攻，但亦6犯離場。

最新賽果(前者主場)

公鹿 126:131(加時) 熱火

活塞 111:117 76人

鷹隊 103:99 魔術

紐約人 95:118 塞爾特人

騎士 110:99 溜馬

公牛 84:108 速龍

火箭 126:123 塘鵝

馬刺 124:122 巫師

爵士 113:81 帝皇

太陽 130:122 快艇

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