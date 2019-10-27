曼聯「齊頭數」入球者　都係傳奇人物！

曼聯上場英超對利物浦，拉舒福特射入紅魔鬼喺英超第1999個入球，亦係英超史上入波最多嘅球隊，第2多係阿仙奴，有1858球。

換言之，曼聯只要周日(27日)晚作客諾域治，再入1球就達到第2000球里程碑，對球會同球員都係一種無上榮譽，所以全世界都估緊邊位紅魔猛將可以成為「幸運兒」。

曼聯今季10個英超入球之中，拉舒福特有4球，新星丹尼爾占士有3球，早前復出嘅安東尼馬迪爾亦入咗2球，仲有1球係由麥湯米尼射入。由於拉舒福特兼任12碼「劊子手」，無疑係「紅魔2000球先生」大熱。

睇番曼聯過去「齊頭數」入球者，都係獨當一面嘅傳奇人物，翼鋒簡察斯基1993年11月為曼聯取得第100個英超入球，1999年2月高爾將球數增至500，第1000球屬於球王C朗，佢喺2005年10月對米杜士堡時射入，而貝碧托夫入第1500球。

照咁推斷，為曼聯入第2000個英超入球嘅人，應該都可以成為一代豪傑，唔知今晚(27日)會唔會出現呢？

曼聯「齊頭數」入球者

簡察斯基 100球

高爾 500球

C朗 1000球

貝碧托夫 1500球

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