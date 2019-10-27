菁英盃　查維斯入波！冠忠南區險勝愉園

「菁英盃」周日（27日）假深水埗運動場上演的B組賽事，冠忠南區憑着澳洲射手查維斯於上半場射入全場唯一入球，以1比0小勝愉園，於賽事取得兩連勝後暫居榜首。

冠忠南區開賽僅5分鐘便出現黃金機會，高美斯開出角球被對手解圍不遠後，陳凱柏及時於禁區頂施展窩利射門，但卻告中柱彈出。南區在8分鐘後則憑一記「手榴彈」攻勢取得入球，比圖接應隊友界外球後再傳予查維斯門前頭槌攻門破網。高美斯隨後於16分鐘於禁區頂截得皮球後快射，惟未能命中目標。34分鐘，查維斯接應長場在皮球出界前頂後，惟頭槌接應的叢振洪將球頂高。愉園於換邊前有不少機會扳平，馬希卡歷接應隊友回傳，於禁區內起腳但被比圖及時護空門，至於簡嘉亨於1分鐘後的遠射亦告撞楣彈出。41分鐘，馬希卡歷底線回後，張俊軒施射卻被封阻，冠忠南區半場領先1比0。

領先一球的南區在下半場初段嘗試將比數拉開，53分鐘有查維斯橫傳予叢振洪頭槌攻門高出。64分鐘，陳肇鈞帶球推進入禁區右路射地波，被鍾偉豪撲出底線。愉園於比賽尾段極力扭轉敗局，74分鐘簡嘉亨左路傳中予黎培基跳頂高出，78分鐘，馬希卡歷接應角球跳頂亦同一命運，87分鐘艾度古斯接應黎培基右路傳中頭槌攻門僅告斜出。1分鐘後，趙少維傳中予黃智康門前批頂被救出，馬希卡歷及時補射亦被李溢晉接實，最終冠忠南區保住1比0的勝局完場。

冠忠南區領隊貝可泓賽後表示，球隊今仗的表現在水準之下，雖然有個不錯開局並取得入球，但整體發揮不太理想，並寄語隊中年青球員去裝備自己，期望球隊將來在面對着較頻密的賽期時，可以準備就緒。愉園主教練鮑家耀則指，隊中小將於比賽初段需要時間入局，只是一時大意被對方一個界外球攻勢而失守，但在之後便開始控制戰局，他認為今仗全隊的表現也很好，成功做了一些幼細的短傳滲入攻勢，只是未能取得入球而已，並強調菁英盃是給予一眾年青球員實踐的機會，而賽果並非是最重要，亦表示對球隊表現感滿意。