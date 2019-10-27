唔使買前鋒！蘇斯克查話最強殺手喺陣中

超老牌勁旅曼聯今季表現持續低迷，依家以9戰得10分排緊第15位。「紅魔鬼」戰績差，前線把握力不足係一大問題，唔少球迷同球評家都叫佢哋一月要買入好前鋒，不過今日曼聯主帥蘇斯克查同大家講，佢哋根本唔需要喺前線增兵，事關最好前鋒一直喺陣中，呢個就係啱啱傷愈冇耐嘅安東尼馬迪爾喇！

早排曼聯名宿堅尼公開呼籲曼聯要簽熱刺射手哈利卡尼，不過「蘇B」唔認同：「馬迪爾歸隊喇！我對球隊現時鋒線好滿意。我聽到有人話我哋冇9號射手，但其實馬迪爾可以成為一個最頂級中鋒，佢擁有所需要嘅一切天賦。佢有速度，又有射手，會係個頂級終結者。」

「蘇B」話全部曼聯人都知呢位法國射手有幾勁：「馬迪爾之前承諾肯留隊，其中一個主要原因，係我曾經同佢保證，佢會成為一個中鋒殺手。或者外人唔明白佢有幾犀利，但我哋更衣室所有人都明白。每當大家諗緊點樣可以入波，然後隊友回應都會係話，『將個波交畀馬迪爾啦』。我哋全部人喺練波都見識過佢有幾勁，大家都信任佢。」

蘇斯克查向球迷保證，之後會令馬迪爾可以健健康康作戰，為曼聯爭取好成績。最令人意外，「蘇B」仲插埋兩位前曼聯主帥尹戈爾同摩連奴，話佢哋唔識用馬迪爾：「其他教練都鍾意將馬迪爾放喺翼位邊線，我當然明白佢哋點解咁做，因為馬迪爾實在太快。但係，我認為佢係個真正嘅9號位球員，佢需要同比賽連成一線，能夠成為最頂級射手。我深信只要佢喺適當地方接到波，佢就會成為一部入球機器。」

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