恒大初嘗大專盃　湯德曦盼打出李城精神

大專籃球賽今天（27日）開鑼，浸大偉衡體育中心出現不少新臉孔，恒生大學每位球員都是大專盃「新鮮人」。但此新鮮人不同彼新鮮人，無論學界新力軍，還是就讀大四的湯德曦，都是第一次踏足大專舞台，同樣陌生，同樣新奇。

新賽季揭開序幕，衛冕的城市大學率先登場，對上新晉的恒生大學。城大擁有多名甲組球員，無論體型和技術都佔據優勢，葉耀邦在內線予取予求，中距離同樣準繩，但比賽形勢沒有一面倒，恒大身高遜色，仍憑著速度和拼勁維持個位數分差。城大射手隨後發力，潘文豪今天手感不佳，但擺在外線就是威脅，加上林家滿和洋將Kovac Veljko輪流發炮，半場拉開到41：22。

其實恒大不乏空檔機會，但始終欠缺把握力，直到黃雋浩和湯德曦分別射進「back to back」三分球，才讓攻勢順暢起來。其中湯德曦扛起進攻大旗，多次博得犯規。不過礙於體能和經驗，團隊防守意識略有不足，繞前防守時，其他球員未有及時補位，讓城大新秀中鋒卜聿揚連續得分，包括一記入樽，最終城大以79：50擊敗恒大，在衛冕路上旗開得勝。

大專生打大專盃，聽起來很理所當然，但這個「理所當然」，湯德曦等了四年。過往恒大沒有大專盃資格，唯有兩年一度的JBI，他們才能正正式式跟其他學校較量。「當然不甘心，畢竟我們也是大專一分子。但沒辦法啦，唯一可以做的，就是準備好自己，當機會來臨緊緊捉住。」大概努力真的會有回報，恒大力壓科大和樹仁，躋身JBI八強一證競爭力，總算換來這個機會。

只是大學生涯很短，對於某些球員來說，遲來的機會終究太遲了，譬如剛剛畢業的鄭成志、張曉鍵和朱順聰。「我們9月中被通知可以打大專盃，如果早點知道，主力球員都會延遲畢業，可惜沒有如果。」升級成為球隊老大哥，帶著他們的意志打球，雖然有點老套，湯德曦說心情的確「既興奮又緊張」，「希望對上城大和浸大，試試甲組球員的實力，但始終經驗不及別人，有點不知怎麼辦的感覺。」

這個「不知所措」的球員，今天獲得了全隊最高的15分，依然無法阻止城大大勝。「身體對抗、空檔把握力、防守意識、體型⋯⋯」一輪嘴說著球隊不足，歸根究底最輸蝕的還是經驗。但既然拿到大專盃門票，就是一個好開始，「希望像英超李斯特城一樣，無論學校給多少資源，都會打出200分的努力和鬥心。贏球固然好，輸了也不失望，大家團結一致打兄弟籃球。」