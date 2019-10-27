新10K之王誕生！黃尹雋推前香港紀錄26秒

塵封15年的香港長跑紀錄終被打破！黃尹雋今日（27日）在天水圍舉行的新鴻基地產香港10公里挑戰賽中，以30分51秒奪得男子全場總冠軍，兼且打破由李致和於2004年寫下的10公里香港紀錄，成為新一代「10K 之王」。

賽事於清涼的氣溫下舉行，起跑後黃尹雋及陳家豪率先帶出，而黃尹雋半程後愈帶愈有，以30分51秒首名衝線，一舉奪得壯年組及全場總冠軍，而舊紀錄由奧運鐵人李致和於2004年11月21日寫下，時間為31分17秒，故黃尹雋的新港績足足比前輩的顯著推前了26秒之多！另外，謝俊賢以32分12秒打破香港青少年紀錄而奪冠，女子組「長跑天后」姚潔貞大熱勝出，時間為34分10秒。

籃球小子中途轉項成大器

黃尹雋是近年冒升得最快的跑手，中學時代原本打籃球的他，近年才接觸長跑及越野賽等項目，但去年已迫近李致和的香港10公里紀錄。「希望可以把跑步成為自己生活的一部份，在跑步路途上可以更加專業。」是黃尹雋今年初許下的目標，今年他還代表香港到拿坡里出戰世界大學生運動會，取得半馬拉松第15名，今次突破，將奠定他在跑界新王的地位。值得一提的是，本賽曾因接獲警方對比賽發出反對通知，後經田總上訴後才與相關部門達成協議，得以如期舉行。