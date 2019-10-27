菁英盃　東方龍獅力克傑志 續踞榜首

「菁英盃」周日（27日）假青衣運動場上演A組矚目大戰，由東方龍獅「硬撼」傑志。最終，東方憑播磨浩謙的倒戈入波，以及艾華度尾段建功，以2比1擊敗有巴拉克追近比數的傑志。勝方東方龍獅兩戰皆勝得6分，續踞A組榜首。

東方龍獅上輪賽事受惠於對手標準流浪換人違規，才致最終「1分變3分」。今仗他們擺出倒戈的播磨浩謙任單前鋒務求搶分，而「藍鳥」則基於受傷兵問題困擾，選用了鄭展龍、于楊和畢頓3位U22球員任3箭頭。甫開賽傑志形勢佔優，鞠盈智5分鐘開出角球，艾里奧跳頂攻門被曾文輝接實。6分鐘後，基爾頓漏後給林恩許撞射，射門僅僅越楣而過。16分鐘，丹尼殺上前場「放冷箭」，又被門將「德古」托出底線。2分鐘後東方還擊，艾華頓右路禁區頂勁射，被王振鵬撲出。32分鐘東方率先打破僵局，林嘉緯角球開前柱無人接應，混戰之下播磨浩謙「執雞」建功，東方領先1比0。隨後傑志有鞠盈智在中路遠射，不過射門未能轉化為入球，「藍鳥」半場落後0比1。

換邊後，領先的東方先創造出具威脅的射門。李家豪右路罰球直射，皮球彎過人牆但被王振鵬撲出底線。傑志其後換入陳晉一加強攻力，63分鐘畢頓接應妙傳落底傳中，被東方守衞趕至踢走。「藍鳥」久攻不下，更差點被東方再下一城，66分鐘迪高接應角球衝頂，不過準繩度欠奉僅斜出。2分鐘後傑志獲得黃金機會，鞠盈智左路長推直進入禁區，射門一刻疑被對手侵犯，球證沒有表示。

傑志的努力終於在尾段獲得回報，後備入替的羅梓駿引球推進，傳中予鞠盈智，「阿智」再橫傳給入楔的巴拉克射入，「藍鳥」在79分鐘扳平1比1。不過，傑志反超前的美夢被瞬間粉碎，艾華度86分鐘接應罰球混戰射入，助東方臨完場前反先2比1。最終兩隊維持此比數至完場，東方龍獅以2比1力克死敵傑志。

東方龍獅主教練李志堅賽後表示，球隊表現尚可，並指一眾球員均有決心去搏盡，他又指對手有不少球員因傷缺陣，亦是勝負的因素之一。然而，「堅Sir」強調無論對手正選陣容如何，球隊今仗仍會作出調動，並給予不同的球員在其他賽事有更多的上陣機會。