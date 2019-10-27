【有片必睇】史上最騎呢詐胡同最輕鬆反擊

詐胡大家一定睇得多，冇入到網嘅詐胡，相信唔係個個睇過。當然，球證將啲「鬼球」唔入當入過往都有出現唔少，不過連球證都冇吹到入波，有球員竟然圍埋慶祝，最後仲要畀人反擊輸埋又係咩玩法呢？聽落好複雜，但喺尋晚場克羅地亞聯賽由勁旅夏德對施拉雲，就發生呢個奇事！

話說當時場波都踢到74分鐘，夏德門將普沙域斯一次開生波，竟然掟錯咗畀施拉雲球員，後者就第一時間離門超過40碼大腳想踢入空門。眼見個波會飛入網，但普沙域斯第一時間回身返龍門，用埋佢洪荒之力僅僅將個波拍一拍改變方向，然後中柱彈出。呢個時候，夏德球員門前截到個波，梗係第一時間解圍啦！

不過，奇事就有呢一刻開始，施拉雲除咗有個前鋒企圖攔截夏德守將解圍外，施拉雲其他球員突然喺場中間開始慶祝入波，就連門將謝辛拿更加走到去中場附近嘅後備席同主帥及職球員又玩埋一堆開心。當然，夏德球員喺呢個疑似平行時空之下，就即刻策動反擊，幾乎三打一對住夏德唯一守將，過堆之後輕鬆射入空門，而施拉雲門將謝辛拿呢個時候先至趕到，但都係嚟遲一步，只能目送皮球入網。呢場波最終係由夏德贏2比0，至於呢個入波過程，真係值得一睇再睇，一笑再笑呀！

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