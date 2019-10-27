菁英盃　超靚組織入波　巴拉克話你知玄機

雖然傑志周日（27日）在「菁英盃」對東方龍獅的賽事，最終以1比2落敗。但「藍鳥」扳平一球的組織過程賞心悅目，贏得球迷不少掌聲。入球的20歲小將巴拉克「Aki」指：「賽前冇咁夾過，入球全憑隊友之間嘅默契。」

基於傑志前線受嚴重傷兵問題困擾，他們今場只能派出鄭展龍、畢頓和于楊，3位U22球員任正選來承擔進攻重任。可能因為小將「火喉」未夠，「藍鳥」上半場未能創造出太多具威脅的攻勢，更被倒戈的播磨浩謙率先破門。下半場中後段，傑志換入巴拉克任進攻線。此子在入替後2分鐘迅速建功，為球隊追近比數。可是，東方終憑艾華度的入球再次領先並拿走3分。

雖然最終賽果未如人意，但巴拉克賽後指出，球隊尾段的表現值得一讚，輸波很大程度上屬不幸：「我哋最後10分鐘打出風格同鬥志，一度將場比賽帶返嚟我哋嗰邊。好遺憾最後贏唔到，真係好唔好彩。」他79分鐘的入球來自一個美妙的組織，他笑稱本身並沒有對此故意練習過：「我哋一齊訓練咁耐，好清楚大家嘅特性。加上隊友之間關係好好，就算冇練過我都知『阿智』會點傳，就跑入去接應，嗰個入波正正反映隊友之間嘅合拍程度。」

近兩場菁英盃Aki都獲得上陣機會，他認為比賽經驗是令他突飛猛進的關鍵因素：「呢兩場有得打對我增加好大信心，我好期待未來會有更多機會，即使係10分鐘、20分鐘都好重要。」「藍鳥」在「菁英盃」暫僅錄得1和1負的欠佳成績，有球迷十分擔心球隊現時的表現，Aki則向他們大派「定心丸」：「我哋仲有6場分組賽，仲有得追。希望下場會做好啲，畢竟我哋係傑志，我好肯定我哋會以更強姿態返嚟再見大家。」