曼聯今夏拒簽加里夫巴利　一個原因笑死你

英西傳媒近日又傳出，西甲皇家馬德里打算以現金加上加里夫巴利，去買曼聯球星保羅普巴，仲話「紅魔鬼」鋒力差，應該會對「大聖爺」感興趣。不過，今日《每日鏡報》就爆料，曼聯查實喺暑假曾經有機會簽入巴利，只係最終考慮到兩個原因，先至放棄收購，其中一個原因自己係佢玻璃人頻頻受傷嘅考慮。至於另一個原因，竟然係佢沉迷高爾夫球喎！

報道話自從皇馬主帥施丹喺暑假講明唔會畀「大聖爺」上陣機會之後，原來「銀河艦隊」曾經打算即使賣佢唔走，但如果佢肯，借去畀曼聯一季都冇問題。雖則巴利佢星味十足兼踢得，應該幾啱曼聯口味，只係最終曼聯球探部認為巴利囓比目魚肌長期傷患令人擔心，同時愈來愈鍾意喺工餘時間去打高爾夫，驚佢唔可以專心去幫球會比賽，所以先放棄咋！

報道仲話來自曼聯高層消息，嚟緊「紅魔鬼」基本上都唔會簽「大聖爺」，除非佢肯簽入嗰種根據上陣次數去出糧嘅合約，否則就冇得傾喎！

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