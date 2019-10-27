U23港女花劍隊摘銅　亞洲賽第6個牌喇

香港隊周日（27日）在泰國舉行的亞洲U23劍擊錦標賽再有獎牌進帳，女子花劍隊在團體賽8強力挫菲律賓，雖然其後4強不敵實力強橫的南韓，但在雙銅牌制下，為香港刺下本屆賽事第6面獎牌。

由范琳娜、羅希彤、高珮慈及符珈嘉組成的香港女子花劍隊，被列為賽事5號種子，面對4號種子菲律賓雙方可謂勢均力敵，雅加達亞運代表符珈嘉打頭陣，力壓日前勇奪個人花劍冠軍的卡坦坦，連取兩分，有一個好開局，甚後高珮慈及范琳娜上場分別拿下5分及6分，保持領先。雖然尾段一度被卡坦坦獨取10分追近至29比34，但符珈嘉最後頂住壓力，「埋齋」以45比38為港隊奠勝，闖入4強。

頭號種子南韓於8強以45比25輕取哈薩克，港隊在4強面對南韓亦處於下風，4位隊友悉數上陣，可惜仍抵擋不住南韓攻勢，最終以29比45見負，收穫一面銅牌。同日男子重劍團體，港隊在16強以45比25贏柬埔寨，可惜其後以36比45不敵東道主泰國。截至昨日，港隊共穫3銀3銅。周一比賽煞科，除有男佩團體決出高下外，日前女重個人賽摘銀的何迪琳，將與青奧獎牌劍手佘繕妡領軍，衝擊女重團體賽金牌。

香港獎牌榜

男子花劍個人賽 銀牌 吳諾弘

女子重劍個人賽 銀牌 何迪琳

女子佩劍個人賽 銅牌 文毅施

女子佩劍團體賽 銀牌 朱詠翹、陳彥霏、文毅施、梁洛文

女子花劍團體賽 銅牌 范琳娜、羅希彤、高珮慈、符珈嘉

男子花劍團體賽 銅牌 吳諾弘、蔣翱駿、梁子鎬