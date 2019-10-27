國米巴塞高層密會　魯營失意球星冬窗必走

意甲勁旅國際米蘭同西甲班霸巴塞隆拿喺歐聯同組鬥餐死，不過有人就收到風，上星期有國米高層去咗巴塞隆拿同「地上最強」高層會面，究竟傾啲乜？消息話係要傾吓出年一月冬季轉會窗，「藍黑兵團」想由巴塞買入克羅地亞中場拿傑迪錫喎，仲話成事機會幾高添！

根據西班牙《世界體育報》報道，國米高層今次去巴塞傾，係想睇吓有冇機會買入拿傑迪錫或維達爾，當中巴塞傾向放走拿傑迪鍚，而轉會費只係大約要3,500萬歐元。冇錯，拿傑迪錫雖然喺巴塞踢咗5季，仲要一直都係必然正選，但自從巴塞今夏買入荷蘭新星法蘭基迪莊之後，主帥華爾維迪就將拿傑迪鍚踢落後備，令到呢位31歲中場今季上陣機會大減。

事實上，拿傑迪錫早排都公開表示：「喺巴塞係想踢波而唔係喺沙灘散步！」西班牙傳媒都認為，根本呢位克羅地亞球星都好想走，唔想再喺巴塞後備席浪費時間。咁家陣既然國米想要人，拿傑迪錫又想走，睇嚟只要價錢啱傾，巴塞放人都應該冇乜問題囉！

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