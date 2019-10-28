惡搞已故E沙拿機票　冷血球迷人神共憤

星期日晚（27日）史雲斯贏卡迪夫城1比0場英冠中游賽事，本來冇乜吸引，點知賽前有冷血球迷居然改圖，攞年初空難喪命嘅前卡迪夫城球員伊美利安奴沙拿(E沙拿)嚟玩，死人都搞梗係引發眾怒，威爾斯警方亦馬上介入調查，決心要將呢個賤人繩之於法。

警方透露，上周五有人整咗幅假嘅登機牌圖片放上Twitter，乘客係Ｅ沙拿，右上角就有一個史雲斯隊徽，仲大大隻字標明係史雲斯航空公司。唔只咁，右下角機長個名就係Michael Dye，呢位係2011年喺英格蘭對威爾斯場波，被人殺害嘅卡迪夫城球迷，真係玩得非常盡吓。

威爾斯警方已經聯絡史雲斯、卡迪夫城兩會，希望追尋圖片源頭，拘捕呢條無良球迷，並且提醒公眾切勿傳播有關圖片，否則會觸犯電子通訊法，所以史雲斯、卡迪夫城嘅Fans組織都立即刪除呢張惡搞圖。

2019年1月，阿根廷前鋒伊美利安奴沙拿以創球隊記錄嘅1500萬英鎊費用，由法甲南特轉投卡迪夫城。2019年1月21日，沙拿乘坐嘅派珀PA-46小型飛機，由南特飛去卡迪夫城時，途中喺奧爾德尼島外海墜毀，沙拿不幸身亡，享年28歲。