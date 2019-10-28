沙拿極刑絕殺　利物浦反勝熱刺

英超重頭戲利物浦對熱刺周一(28日)凌晨上演，利物浦在早段失守下，於下半場連陷兩城反勝2比1，上仗賽和曼聯連勝斷纜後重拾勝軌，並以10戰得28分、拋離曼城6分續居榜首。

熱刺開賽僅49秒取得入球，孫興民左路推順勁射中柱彈出，哈利卡尼門前頭槌補中，熱刺領先1比0。其後利物浦多次反擊，包括穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴、阿歷山大阿諾特及華基爾雲迪積克攻門，均被熱刺門將加沙寧加救出，半場熱刺領先1比0。

下半場孫興民另一次射門，又告中楣彈出，整定佢冇運，戰至52分鐘，佐敦軒達臣接應法賓奴泰華利斯傳送，門前破網追成1比1。

75分鐘，紅軍狂攻，沙迪奧文尼禁區內楔位被奧里亞踢跌，博得12碼，沙拿主射破網，利物浦反勝2比1完場，繼上屆歐聯決賽後再挫熱刺，跨季聯賽主場12連勝。

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