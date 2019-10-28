射失兩個12碼　曼聯竟然照贏

一支球隊喺一場波內射失兩個12碼，真係想贏都難，但世事偏偏有例外，所講係曼聯。英超賽事曼聯作客諾域治，紅魔鬼就有拉舒福特同安東尼馬迪爾各極刑宴客，但最終球隊贏3比1，經過聯賽4場不勝後終於贏波，以13分升上第7位，落後前4名球隊7分。

21分鐘麥湯米尼把握對方解圍失誤，近門勁射成1比0，而呢個入波亦係曼聯第2000球，別有意義。29分鐘，丹尼爾占士博得12碼，由拉舒福特操刀卻告宴客，但4分鐘後，丹尼爾占士右路大腳傳中，拉舒福特接應破網，曼聯領先2比0。

44分鐘曼聯博得今場第2個12碼，佢哋唔敢再搵福仔射，安排馬迪爾操刀，結果都係宴客，直至下半場73分鐘，安東尼馬迪爾窄位挑射入網，為曼聯射成3比0奠定勝局，88分鐘，奧尼爾靴南迪斯為主隊破蛋，最終曼聯贏3比1完場。

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