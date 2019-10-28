阿仙奴隊長失控 唔理老細喪爆粗
2019年10月28日 06:06
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(Getty Images)
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阿仙奴上仗不敵錫菲聯，今仗又在大好形勢下賽和水晶宫2比2，賽事期間更爆發隊長失控事件！今季獲委任為隊長嘅格列沙加，在球隊被追和、急需變陣爭回優勢時，領隊艾美利將佢換走，離場期間格列沙加突然作出失控行為，結果惹嚟主場球迷柴台喝倒采。
阿仙奴於下半場初段被追和，踢到60分鐘，場邊宣布換人，格列沙加被換出場，由小將沙卡入替，步行離場期間，格列沙加突然失控，看台上主場球迷初時向佢報以掌聲，後來見佢唔妥，就開始噓佢，格列沙加將左手放在耳邊作狀，行為挑釁。
換出場期間同隊友擊掌後，領隊艾美利拍佢膊頭，佢就縮開快速通過，似乎好唔高興，之後大大力剝衫，狀態憤怒，附近有人聽到佢大聲爆粗。
瑞士國腳格列沙加表現一般，球隊每逢輸波，佢就會受到猛烈批評，認為佢唔夠班踢英超，更冇理由場場正選，或者佢對外間批評已到極限，因此作出激烈回應。
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