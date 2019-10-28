【阿King】曼聯1場勝仗有3大意義

曼聯喺周日(27日)深夜英超即使射失2球12碼，但仍然以3:1擊敗諾域治，今場波對紅魔鬼而言，意義重大。

首先，曼聯終於取得今季英超首場勝仗，打破心理關口之後，有助提升嚟緊作客比賽信心。同時亦係近5場英超第1次贏波，可以暫時鬆一口氣。

第二，曼聯全取3分之後，一次過連升7位，殺上第7，雖然仍然落後第4位車路士7分，但起碼重返前列，唔使再畀人寸要護級。

第三，曼聯自開鑼戰贏車路士4:0後，首次可以單場入多過1球，呢樣非常關鍵，因為曼聯炒完車仔之後，表現就急插水，緊接嘅12場比賽只有3勝6和3負，而且冇1場可以入過多1球，攻力弱得可憐。

不過，曼聯今場就算「讓兩球」射失2球12碼，仍然可以攻入3球，的確令人驚喜。當中最大改變，就係領隊蘇斯克查終於放棄佢口中所謂嘅曼聯傳統「進攻足球」，佢當初認為可以用費Sir時代嘅踢法，問題係曼聯現時中前場冇踢呢種波嘅本錢。

曼聯今場改為踢快速反擊，立即脫胎換骨，除咗第1球係諾域治後防失誤之外，曼聯另外2個入球都係靠快速反擊攻入，證明快速「防反」先至係當今足球戰術嘅王道。「天下武功，無堅不破，唯快不破」，足球都係同樣道理，恭喜蘇斯克查終於參透當中道理。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。