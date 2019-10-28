傳取消球類比賽　學體會發聲明：盡力補賽

由於近月社會動盪的問題，香港學界體育聯會（簡稱學體會）主辦的多項賽事由9月起相繼取消或延期，近日更有消息指學界會計劃取消所有球類項目的比賽，引起了部份學生不滿，有人更在社交平台發起請願行動，而今早學體會在官網發出聲明，強調正努力作出協調，盡一切進行補賽，並呼籲會員學校耐心等待。

早前已宣布延期的比賽，包括港九區足球、港島及九龍區籃球、港九區乒乓球、港島羽毛球及港九區手球等，有會員學校的學生指出部份學界比賽如D1游泳賽都可以順利進行，但球類比賽的賽期就一拖再拖，令他們錯失了比賽的機會。

學體會聲明全文如下：

就近日傳聞而引起之混亂，香港學界體育聯會現作出以下聲明。

學體會正作出最大的努力，積極向康文署及學校借用場地、聘任裁判，盡一切力量進行補賽安排。唯各項編配需要時間作出協調，期望會員學校耐心等待，所有學界體育比賽之最新安排，必儘快在本會網頁公佈，一切消息以學體會官方公佈為準。 學體會其中的宗旨是確保各項學界體育運動純屬業餘性質，不受種族、宗教及政治影響，期盼所有參與的同學們能繼續在沒有政治氛圍的比賽場上，全情投入、享受運動。