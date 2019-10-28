學生與跨欄運動員　王珞僖打破定型創造可能

田徑和其他運動不同，沒有一顆球、一塊拍、一輛單車、兩隻拳套。糾結了很久，該讓王珞僖帶點什麼象徵性的東西，好像都與理工大學的紅磚牆格格不入，還是作罷。直到訪問當天，相約某棟教學大樓，他背起漲滿的書包，手提電腦擱在臂彎，笑著解釋：「待會訓練前，先跑一趟圖書館。」這才遲鈍地發現，學生這個身分，重量不比跨欄運動員輕。文：許思彤

走出四四方方的課室，白袍長及膝蓋，玳瑁色的眼鏡外加護目鏡，每天待在實驗室裏，最常面對的是血。「檢查血糖、血脂，癌細胞是良性還是惡性……醫療化驗的市場很大，畢業後到醫院累積幾年經驗，再到私人化驗所。」眼前的大學新鮮人說得頭頭是道，仿佛這是聯招資訊日某個攤位。驟看很難想像，他是世中亞軍、首個站上青奧頒獎台的香港田徑運動員，王珞僖。

「讀書運動都一樣」

「陌生人聽見我玩田徑，第一印象就是讀不成書。」他聳聳肩說。跟黃種人不能跑類似，都是刻板印象作怪。討厭被定型，所以努力打破定型。沒有跟風找名師補習，倒是上網翻看偏門的應試攻略，加上一點小聰明，雖不夠分入讀物理治療，還是考上了第二志願醫療化驗。「以前聽說大學生活很『hea』，經常走堂，都是假的。」同科同學「癲癲哋」，開學第一個星期已經駐紮圖書館。他不敢偷懶，就連理大和體院那趟車程，也硬擠出時間溫習。「見到別人叻，就要追，否則只會越拋越遠。讀書運動都一樣。」十八歲的倔強顯而易見。

再擠也擠不出二十五小時，有些東西成為必要的取捨。「同學聚會都有下場，糖水、飲酒直落。」他耍手擰頭，連聲說不了不了。我問旁人有否微言，他尷尬笑笑：「其實挺掃興的，但沒辦法，隔天早上還要練跑，不可能玩通宵，而且晚睡肌肉容易受傷。所以，下次吧。」每次都說下次，這個下次大概很久才會兌現。迎新營、住宿、上莊，沒有參與更加理所當然。多姿多彩的大學四年，王珞僖想了一會，結論是：「沒什麼特別想試。」

「跑步是現在進行式」

因為早已試到最喜歡的，不必再試。那年中三剛剛起步，中四打破學界B Grade 100米欄紀錄，「成績來得太快，快得招來妒忌。別人小學開始跨欄，跨了七、八年，卻沒我一年進步得多。」我笑說是天賦差異，他不置可否，只說多虧教練、時機和運氣。一星期五天，每次三小時的練習，「不辛苦」，簡簡單單幾個字帶過。到底時勢造英雄，英雄造時勢，永遠沒有答案。

「跑步佔據人生很大部分，不跑就會『囉囉攣』，失去目標的感覺。」話雖如此，即使穿上釘鞋，情緒依然跌宕起伏，圍繞同一件事打轉。「比賽前夕開始『淆底』，看著時鐘從十一點，轉到凌晨四點，睡了兩小時起床，最後差0.04秒破紀錄。」那是中五學界的遺憾。世少、世中這些大賽，期望更大壓力更大，要麼繃緊，甚至腳軟。他試過青奧選拔賽失準，難過得想要放棄跑步，豈料故事峰迴路轉，亞洲田聯突然通知可以後補身分參賽，「從跌落谷底變成超級開心，立即恢復訓練。短短兩個月，改變不了技術和體能，但我學會放鬆，全神貫注去跑每場比賽。」

當不可能變成可能

結果初賽和決賽，王珞僖跑出13.74秒和13.39秒摘銅，獲得香港田徑歷來首面青奧獎牌。「大家都說田徑是黑人的世界。他們肌肉發達，短跑的確很有優勢，但跨欄講求協調、靈活性，劉翔當年贏下世界冠軍，已經證明膚色、種族不是問題。」他頓了一頓，自嘲似地拋出一句：「身高才是。我幾乎是青奧最矮的選手，起跑八人並排，只有我凹進去。」不過上屆奧運，來自牙買加的跨欄冠軍同樣身高1.8米，他半開玩笑地說：「可能我是下一個。」

從前感覺奧運很遠，但青奧獎牌原來也是觸不可及。「或許我和世界水平，並不相差很遠。或許用心做好一件事，就會得到回報。」沒有肯定的答案，只有信與不信。明年東京奧運太過倉猝，他把目標放在2024年巴黎奧運，方法有兩個。「大學畢業後轉為全職運動員，用一年時間達到門檻。要不成為全港最接近奧運標的田徑選手，用外卡方式『碌進去』。」沒人預料到幾乎失落青奧資格的人，最終站上了頒獎台。同樣地，巴黎奧運，「先進去再算。」至於短期目標，很明確，除了明年亞青和世青，便是打破隊友馮建晞的110米欄青年紀錄（14.52秒，欄高1.067米），「希望二十歲升上成年組前，再有一番作為。」

王珞僖 Addis Wong

出生：2001年6月9日

身高：1.8米

體重：72公斤

中學：長沙灣天主教英文中學

大學：理工大學醫療化驗科學

主項：跨欄

重要往績：

夏季青年奧林匹克運動會男子110米跨欄銅牌（2018）

世界中學生運動會男子110米跨欄銀牌（2018）

香港傑出青少年運動員（2018）