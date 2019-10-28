【東體爭議】英超前4已定　北倫敦玩完

英超今季剛好踢完第10輪聯賽，同上季最大分別係無論榜首或者前4位歐聯入場券之爭，形勢已經出現明顯分野，「一哥」利物浦拋離次席曼城6分，而第4位車路士領先第5位阿仙奴4分，以兵工廠近期頹勢，加上李城、車仔愈戰愈勇，睇怕阿仙奴好難打入前4位。

不過，最悲哀都係另一支北倫敦球隊熱刺，輸畀利物浦之後，已經跌至積分榜「下半部」嘅第11位，仲低過曼聯4位，已落後車路士8分，想重返前4位，機會微乎其微。

熱刺最大問題係陷入「樽頸位」，上季首次打入歐聯決賽功敗垂成，洩咗道氣，領隊普捷天奴似乎已經黔驢技窮，即使今季有得簽人，都未能帶來突破，成績更加退倒，情況同阿仙奴相似，相信難免要行最後一步：換帥，先至有機會重生。

英超前6位球隊積分

1 利物浦 28分

2 曼城 22分

3 李斯特城 20分

4 車路士 20分

5 阿仙奴 16分

6 水晶宮 15分

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