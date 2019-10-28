費爸變喊包！Roger：我無諗過

瑞士公開賽對費達拿的網球生涯有着特別意義，周日（27）在自己家鄉再次舉起冠軍獎盃，更是第10次捧走這個錦標，全場球迷歡呼喝采，閃金碎紙從天而降，一向眼淺的費天王再難忍心裡的激動，哭了！

在四個子女及親友親身力撐下，費天王哽咽：「我無想過，一次都無想過，更不會想10次。這一刻....實在...太有意思。」

由12歲(1993年)在這個比賽當上球僮，在當時的冠軍史迪治手上領上一面獎牌，費達拿在巴塞爾這個場地已經開始流下第一滴淚，費天在個球場比賽都有一份特別感情。

被列為今屆頭號種子的費達拿，首圈已在此踏入人生第1500場比賽，而周日的決賽他以直落兩盤6比2擊敗比他年輕18年的20歲小將澳洲的迪文亞，奪得他2019年的第四個冠軍，更是他生涯的第10個瑞士公開賽錦標，同時也是他累積的第103個殊榮，距離名宿干納斯所保持的109個紀錄再拉近一步。

賽後38歲的費達拿再忍不住流淚，當然按照慣例請一班球僮吃薄餅，他稍後將會出戰巴黎大師賽。

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