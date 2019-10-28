總結：勇士崩潰式慘敗　創羞恥紀錄

周一(28日)早上NBA賽事，上季總決賽亞軍勇士又大敗，繼今季首場常規賽以122:141不敵快艇之後，今場作客再以92:120輸畀雷霆，開季2連敗，2場合共輸47分，成為NBA史上總決賽球隊，於翌季開季頭2場輸最多分嘅球隊，亦係勇士自2009/10年球季以來，首次開季2連敗。

勇士全場捱打，第一節已經落後20:35，打完上半場更加落後33分，係卡爾執教勇士以來，半場最大落後紀錄。勇士打埋第3節進一步被雷霆拋離至37分，最後一節對手有所放鬆，勇士先至拉番近些少距離。

勇士球星史堤芬居里雖然射入全場最高23分，但隊友唔生性，迪安祖路羅素因為2次技術犯規，被趕出場，輸波又輸人。

另外，湖人以120:101擊敗黃蜂，湖人「撐中球星」勒邦占士射入20分及12次助攻。

最新賽果(前者主場)

雷霆 120:92 勇士

灰熊 134:133(加時) 籃網

小牛 119:121 拓荒者

木狼 116:109 熱火

湖人 120:101 黃蜂

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