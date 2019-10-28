曼聯6球12碼入得2球　衰在大佬文化

曼聯上場英超對諾域治，竟然射失2球12碼，紅魔鬼今季6次獲得12碼，屬於各隊之中最多，但只入2球，命中率只有33%，實在非常差劣。

陣中3大進攻球星保羅普巴、拉舒福特、安東尼馬迪爾都曾經宴客，莫非曼聯真係冇人識射12碼？

咁又未必，其實曼聯陣中有1位「劊子手」最佳人選，就係安達斯彭利拿。呢位23歲巴西中場上年國冠盃對AC米蘭，「馬拉松式」互射12碼階段，佢兩輪都射入。

事實上，當曼聯今場博到第2球12碼時，安達斯彭利拿主動去執起個波，想自己主射，但卻被安東尼馬迪爾搶走，但呢位法國前鋒卻射失。

曼聯今季已經唔係第一次出現爭射12碼情況，之前普巴同拉舒福特就試過爭射12碼，雖然領隊蘇斯克查之後欽點福仔做首席劊子手，但佢今場第1球12碼射失後，卻突然換由馬迪爾主射，可見蘇斯克查對劊子手人選，仍然十五十六。

既然係咁，不如畀安達斯彭利拿試下，唔好因為佢名氣及身價唔及3位「大哥」，而浪費呢位人才，否則下次就冇咁好彩啦。

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