狂破青年紀錄　超級氣袋謝俊賢領男拔9連霸

「港九區D1中學校際越野比賽」周一（28日）假香港哥爾夫球會（粉嶺球場）舉行，吸引超過600位選手參加。拔萃男書院的謝俊賢前一天打破十公里香港青年紀錄後，回到學界賽事輕鬆跑出男子組最快成績，協助男拔實現九連霸；嶺南衡怡紀念中學則首次贏得男子組團體季軍。女子組方面，協恩中學力壓西島中學及及拔萃女書院同樣成功衞冕。

男拔「氣袋」謝俊賢（Michael）周日（27日）於天水圍「香港十公里挑戰賽2019」以32分12打破香港青年紀錄，僅僅一天回到學界賽，以20分59秒298輕鬆贏得A Grade個人冠軍，成績更比去年快58秒。其隊友陳鎮榮及陳柏安分別得第三及第六，協助男拔團體排首名。另外男拔在B Grade同樣表現出色，包辦三甲，順利在這個組別奪冠。雖然他們在C Grade不敵西島中學無緣大滿貫，但仍以總分50分拋離西島中學18分贏得團體總冠軍。

「今年是我的最後一年學界，沒有遺憾。」謝俊賢表示，由於自己沒有十公里的專項訓練，加上休息不足，是日表現預期中好。越野賽是今年少有未被取消或延期的學界賽，這位中六生亦感受特別深：「學界賽事對學生運動員好重要，希望可以在安全情況下盡量如期進行或安排補賽吧。」18歲的謝俊賢近年進步神速，今年先在渣打馬拉松贏得十公里青年組冠軍，同年再打破青年紀錄，他感激學校給予空間自由發揮，之後會努力備戰來年的亞洲青年錦標賽。他又表示雖然要應付DSE，但訓練不會隨之減少，「平日可能會在學校溫完書再去訓練，而星期六、日練完就立刻回家，犧牲一點休息時間就可以了。」

女子組方面，衞冕的協恩中學順利以總分44分贏得總冠軍，西島中學及拔萃女書院同獲40分得第二，英皇佐治五世學校得第三名。學界越野賽每隊派出8位運動員，而分數會計算成績最好之6位成員，協恩在A Grade 賽6位成員排前20，最終贏得冠軍。同樣是籃球隊成員的中五隊長潘耀敏，大讚隊友盡力保住連霸：「越野跑好玩的地方就是每一個人的努力同樣重要，不能只靠一人獲得好成績。B Grade今天表現令人驚喜，不少泳隊成員上星期才游完D1賽，馬穎榆更加是有傷在身贏得第二名。」