【有片】超勁！90秒2個半場金球！

大家都記得碧咸踢曼聯嘅時候，曾經於自己半場大腳射入溫布頓大門，到依家球迷依然津津樂道，點解Fans們仲咁有印象？因為少有吖嘛。不過剛啱日乙聯賽山形山神對FC愛媛，山神竟然喺90秒內，兩度喺自己半場遠射入網，FC愛媛門將岡本昌弘堅係出晒醜，呢次真係成晚都瞓唔着。

通常喺自己場區遠射搞掂，起碼3、4季先出現一次，而且入波通常都係世界級球員，好似碧咸、朗尼同沙比阿朗素等等，估唔到山形山神可以一場入2球，仲要係喺少於2分鐘時間內搞掂，堅係唔係睇到片都唔信。FC愛緩上半場只係落後1球，點知下半場就一下子輸到3球，2次都係喺中場搓失咗個波，中村駿見到對手門將岡本昌弘企到咁出，雖然喺自己半場都忍唔住試一試遠射，個波滴咗一滴地就入咗網，岡本昌弘堅係無奈。

呢個波喺60分鐘10秒射入，點知去61分40秒又出現第2球，同樣係客軍中場失控球權，岡本昌弘又係唔識死走到禁區頂，呢次輪到坂元達裕左腳遠射，雖然岡本昌弘已經不斷褪後移橫，但佢始終落地稍慢叉唔走來球，最終個波就咁溜入窩網，認真搞嘢！

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