贏頭號種子日本　港女U23亞錦賽重劍奪銀

亞洲U23劍擊錦標賽今日 (28日) 在泰國煞科，連日來表現出色的香港隊繼續刺下兩面獎牌，女子重劍隊在團體賽勇闖決賽，力戰下僅以41比45負於勁敵南韓，收穫一面銀牌；至於男子隊則贏得佩劍團體銅牌，總結港隊以4銀4銅共8面獎牌完成。

由何迪琳、佘繕妡、陳祉澄及黃琛之組成的女重隊，被列為賽事4號種子，她們在8強先以45比24輕取菲律賓，而4強則面對頭號種子日本。雙方激戰比分咬住上，港隊曾以24比21領先，及後被日本返超34比32。青奧獎牌劍手佘繕妡把尾關獨取5分，助香港以37比36僅勝，打入決賽坐銀望金。

決賽香港派出女重個人賽摘銀的何迪琳打頭陣，面對南韓對手拉成均勢。比賽中段互有領先，最終港隊以41比45惜敗，取得銀牌。

另外陳卓謙、李澤峰、李曉杰及張愷駿在男子佩劍團體賽8強中，以45比37擊敗約旦，雖然4強以41比45負於日本，但仍取得一面銅牌。

香港獎牌榜

男子花劍個人賽 銀牌 吳諾弘

女子重劍個人賽 銀牌 何迪琳

女子佩劍個人賽 銅牌 文毅施

女子重劍團體賽 銀牌 何迪琳、佘繕妡、陳祉澄、黃琛之

女子佩劍團體賽 銀牌 朱詠翹、陳彥霏、文毅施、梁洛文

女子花劍團體賽 銅牌 范琳娜、羅希彤、高珮慈、符珈嘉

男子花劍團體賽 銅牌 吳諾弘、蔣翱駿、梁子鎬

男子佩劍團體賽 銅牌 陳卓謙、李澤峰、李曉杰、張愷駿