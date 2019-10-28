鬥硬淨鬥士氣！理文激鍊香港飛馬

「菁英盃」A組今晚8時於旺角大球場續戰，衞冕的理文大戰香港飛馬。理文上輪分組賽尾段逼和強敵傑志，今季繼續保持不敗；飛馬則在劣勢下反勝標準流浪，目前兩軍士氣高昂，今對壘定必出盡九牛二虎之力，誓把3分拿到手！■文：陳焌鏗

理文主教練陳曉明上場分組賽後表示：「雖然贏唔到波，但明白傑志始終係傑志，無論出咩人都好有實力，我哋至少都保住不敗，畀到球員信心繼續踢落去。」

上輪韌力強橫保不敗

上場理文派遣已進入常規正選陣容的中堅余煒廉，聯同中場周家樂、翼鋒鄧匡延等3位菁英盃適齡球員上陣，「陳Sir」認為：「上場兩位今季第一次上陣嘅年輕球員有啲緊張，周家樂踢到第3年，發揮比鄧匡延好少少。不過唔緊要，我哋容許年輕球員犯錯，菁英盃仲有7場波，希望佢哋持續進步。」人腳方面，隊長列斯奧上場早段傷出，今仗上陣成疑。

香港飛馬去仗「菁英盃」憑文迪斯兩記遠射反勝標準流浪，文迪斯賽後更獲主教練文彼得大讚。「文Sir」雖滿意賽果，但認為球隊表現仍有進步空間：「年輕球員表現出比賽信心，只係一個犯錯導致球隊輸12碼。不過我哋喺下半場對手踢少個嘅時候，反而踢得冇對手咁『放』，呢方面要檢討同調整。」談到今場對手理文，「文Sir」強調不能掉以輕心：「我哋都有睇理文對傑志嗰場菁英盃，佢哋陣中幾名年輕球員上陣時間比我哋嗰幾個多，實力亦有番咁上下，唔可以輕敵。」