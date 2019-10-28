【有片】廠迷插爆沙加　隊友想喊勁Sad

阿仙奴今輪英超贏住2粒都攞唔晒3分，主場被水晶宮迫和2:2，隊長格列沙加更加搞出大頭佛，被換走時控制唔到情緒，向現場噓佢嘅球迷大反擊，除用手擺去耳仔附近挑釁之外，仲做出粗口口型，連領隊艾美利事後都唔撐佢。當時隊友盧卡斯托拉拿喺現場熱緊身，睇到隊長畀自己球迷咁柴台，唔開心到想喊，真係陰公。

沙加一向都唔係廠迷寵兒，最近艾美利愛佢變成害佢，安排佢做隊長，引起廠迷強烈不滿，名宿基昂仲話沙加根本連正選都唔應該做，睇到呢名瑞士國腳勁唔得民心。今仗阿仙奴領先2球都被追平，沙加又係表現麻麻，球迷就將怒火發洩喺佢身上。艾美利賽後話，沙加應該保持冷靜，表示足球員就係要承受壓力，認為佢絕對係做錯，並表示之後會搵佢傾番件事。

喺沙加被換走嘅一刻，托拉拿被影到非常傷心，認為球隊隊長唔值得遭受咁嘅對待，眼淚幾乎奪眶而出，比利連喺隔離即刻安慰佢。阿仙奴首席攝影師Stuart McFarlane表示：「本身唔想擺托拉拿嘅相上網，但必須要講番呢件事。托拉拿好唔開心，兩眼布滿淚水，佢好愛佢嘅隊長。」