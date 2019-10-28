【曼聯靠你喇】超新星創本季英超紀錄！

曼聯今季演出的確麻麻，雖然剛啱作客贏諾域治、取得本季英超首場勝仗，而且排名跳上第7，不過已差第4車路士7分。雖然紅魔鬼本季亮點唔多，但新加盟嘅雲比沙卡，演出長期高質，今輪更造出11次成功攔截，創本季英超單場紀錄。

雲比沙卡於剛過去夏天，以5000萬鎊高價轉會曼聯，每次落場都打出拚命三郎氣勢，佢速度快落腳極準，等閒翼鋒對住佢都叫苦連天。今場面對諾域治，佢一共11次成功攔截，創出本季英超紀錄。到目前為止佢英超上陣8次，累積數字為44次，於聯賽排名第3，僅不及李斯特城右閘列卡度彭利拿（47次）同中場尼迪迪（45次），不過兩者出場次數（10場及9場）均多過雲比沙卡。

另外，雲比沙卡本季聯賽已係第2次造出雙位成功攔截數字（之前對修咸頓曾攔截10次）；而對上1個曼聯球員，單場可以成功攔截10次或以上嘅已經係艾拉，當時係12年5月對史雲斯。

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