堅尼：艾歷臣幫唔到曼聯

曼聯想買熱刺中場基斯甸艾歷臣，都傳咗好耐，並極有可能於明年1月落實轉會，不過今季艾歷臣喺熱刺表現失準，不敵利物浦一仗更冇腳好波，前曼聯隊長堅尼贊疑，曼聯就算簽入艾歷臣，相信都幫唔到手。

堅尼與其他幾位球評家出席《天空體育》評論英超各隊，話題講到艾歷臣，一致指出呢位丹麥中場今季水準下跌，不過儘管佢表現未如理想，但仍然係歐洲頂級豪門羅致對象，皇馬同曼聯都想簽佢。

對於曼聯想簽艾歷臣，堅尼指出：「如果我係曼聯領隊，我唔會，我認為艾歷臣會尋求自由轉會，但佢無法提升球隊實力，對於曼聯這樣希望縮少與前列球隊差距，呢個決策好關鍵。」

不過話題電視台節目，堅尼都不忘幽默一下：「艾歷臣唔會令曼聯變強，但話說回來，曼聯都買入費特洛迪古斯。」一提到費特，即場引發一陣笑聲。

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