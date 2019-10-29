【西甲】巴塞爭上榜首靠得住
2019年10月29日 08:15
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(Getty Images)
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周二深夜西甲開快車，衞冕的巴塞隆拿於主場迎戰華拉度列，巴塞上周末對皇馬的國家打吡，因社會局勢宣布改期，結果被贏波的CF格蘭納達趕過跌落聯賽榜第2位。
不過巴塞今場只要贏波便可重返榜首，戰意毋須要懷疑，雖然巴塞季初頻頻失分，不過大部分都是作客賽事，翻查球隊今季4場聯賽，主場全部獲勝，合共攻入16球，當中有3次贏對手3球或以上，水準依然有保證。
加上王牌美斯已經傷愈復出，今場一於捧讓球主勝。
名家：笛子波童
直播表
周三1:30am 德盃 漢堡 Vs 史特加
有線662、602台；香港國際財經76台
周三2:00am 西甲 艾拉維斯 Vs 馬德里體育會
Now 632
周三2:00am 意甲 帕爾馬 Vs 維羅納
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周三3:00am 德盃 波琴 Vs 拜仁慕尼黑
有線661、601台；香港開電視77台
周三3:45am 德盃 比勒費爾德 Vs 史浩克04
有線662、602台
周三4:00am 意甲 布雷西亞 Vs 國際米蘭
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周三4:05am 法聯盃 波爾多 Vs 迪安
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周三4:15am 西甲 巴塞隆拿 Vs 華拉度列
Now 632
周三10:00am 美季後 FC洛杉磯 Vs 西雅圖海灣者
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
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