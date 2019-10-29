【西甲】巴塞爭上榜首靠得住

周二深夜西甲開快車，衞冕的巴塞隆拿於主場迎戰華拉度列，巴塞上周末對皇馬的國家打吡，因社會局勢宣布改期，結果被贏波的CF格蘭納達趕過跌落聯賽榜第2位。

不過巴塞今場只要贏波便可重返榜首，戰意毋須要懷疑，雖然巴塞季初頻頻失分，不過大部分都是作客賽事，翻查球隊今季4場聯賽，主場全部獲勝，合共攻入16球，當中有3次贏對手3球或以上，水準依然有保證。

加上王牌美斯已經傷愈復出，今場一於捧讓球主勝。

名家：笛子波童

直播表

周三1:30am 德盃 漢堡 Vs 史特加

有線662、602台；香港國際財經76台

周三2:00am 西甲 艾拉維斯 Vs 馬德里體育會

Now 632

周三2:00am 意甲 帕爾馬 Vs 維羅納

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周三3:00am 德盃 波琴 Vs 拜仁慕尼黑

有線661、601台；香港開電視77台

周三3:45am 德盃 比勒費爾德 Vs 史浩克04

有線662、602台

周三4:00am 意甲 布雷西亞 Vs 國際米蘭

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周三4:05am 法聯盃 波爾多 Vs 迪安

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周三4:15am 西甲 巴塞隆拿 Vs 華拉度列

Now 632

周三10:00am 美季後 FC洛杉磯 Vs 西雅圖海灣者

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

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