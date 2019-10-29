【有片】阿仙奴球員被噓經典 呢個最慘！

足球係一項充滿激情嘅運動，正所謂愛之深、責之切，球員被自己球迷噓都唔係罕見，不過講到向自己友「柴台」，阿仙奴球迷可以話係歐洲球壇第1專業戶！格列沙加日前被球迷羞辱離場選擇「發癲」，查實佢應該向其他阿仙奴師兄借鏡！

講到阿仙奴球員最經典嘅「球迷欺凌」事件，首推就係科特迪瓦球星伊保爾，佢喺「兵工廠」效力7年，但開頭幾年都成為球迷針對目標，2008年阿仙奴主場迎戰韋根，伊保爾上半場入替受傷嘅拿斯尼，即使阿仙奴一直領先緊1球，伊保爾仍然不斷被自己球迷狂噓，最終逼到雲格要再次將佢換走。伊保爾被換出嗰陣邊行邊喊，要艾迪巴約沿途搭住佢賻頭安慰，認真悲哀。

喀麥隆中場桑治喺阿仙奴出道嗰陣，亦試過被球迷噓到要喺半場換出，近年嘅禾確特、艾朗藍斯、基奧特、伊禾比、梅斯達菲，甚至上季嘅古安杜斯都被自己球迷「噓到七彩」。面對全球最「中立」嘅阿仙奴球迷，格列沙加就要為自己嘅EQ付上代價。

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