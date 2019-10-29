【有片】巴西防暴警毒打球迷　球員勁嬲包圍

巴西球壇爆出防暴警察毒打球迷恐怖畫面！日前舉行嘅米納斯吉拉斯州盃賽決賽，主場嘅波蘇阿萊格(Pouso Alegre)喺和波就捧盃情況下，1比0擊敗貝廷(Betim)捧盃，不過呢場波最大話題唔係勝負，而係現場嘅防暴警察，喺球場內向一名企圖衝入場嘅球迷施展恐怖酷刑，連貝廷球員都忍唔住走去包圍2位防暴警察。

今場決賽去到下半場火藥味濃，連主場嘅球童亦故意「拍慢板」阻貝廷反攻，貝廷主將米高因為想襲擊球童而被逐。幾分鐘之後，再有貝廷球迷衝入場企圖攻擊球童，不過現場防暴警察即刻「做嘢」，警員A先用胡椒噴劑射向球迷塊面，隨即一腳將佢掃跌，警員B就用警棍喺倒地球迷身上打咗兩嘢，貝廷正選同後備球員即刻衝埋去理論，好在最終都得到調停，比賽亦得以完成。

影片曝光後，唔少網民批評防暴警察唔需要用咁大武力，有人權組織就質疑話：「連喺眾目睽睽下嘅足球賽都可以咁做，好難想像巴西貧民窟入夜後會有咩情況出現。」

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