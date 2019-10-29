太空人苦等27年首挫火箭　傅家俊都拜拜

在江西玉山舉行的世界桌球公開賽，香港的「Wonder爸」傅家俊仍然表現低迷，未能把握領先的優勢，最終連輸3局，以3比5不敵鶴健士,首圈出局。至於「火箭」奧蘇里雲大熱倒灶，竟讓老將戴爾以5比3爆冷取勝，生涯首次「擊落」火箭。

受到眼疾影響，傅家俊的新賽季表現差強人意，首圈對住鶴健士開局不俗，領先到2比0，但對手全面反擊，很快就追成2比2，第５局傅家俊打出一Cue52，再次領先，但可惜未能把握優勢，反而被對手連贏3局，無緣晉級。

至於被視為奪標熱門的火箭奧蘇里雲，在首天比賽即刻拜拜，竟以3比5不敵太空人戴爾，目前世界排名94位的戴爾過去曾8次遇上火箭都是輸波收場，但他今仗開局已經領先2比0，雖然奧蘇曾追成2比2、3比3平手，但戴爾先後做出一Cue51度及72度，將火箭淘汰。這位威爾斯球手賽後坦言：「我花了27年時間終於贏了奧蘇，可能現在才是我職業生涯的開始。每次遇上偉大的球員，我都覺得好榮幸，特別當你遇上奧蘇，更會多一點尊敬。」

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