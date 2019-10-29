總結：咖喱打到見紅！勇士首勝有血有汗

去年實現西岸五連冠的勇士，今季終於開齋！這一支17及18年總冠軍，在新一季常規賽連輸2場，周二（29日）作客面對塘鵝以134比123獲勝，迎來今季首勝。

勇士今仗打得積極，首發的五位球員都有雙位數得分，「咖喱」史提芬居里貢獻「雙雙」攻入26分及11次助攻，新力軍羅素爾表現不俗，有24分7籃板8助攻，再加上格連更送出「三雙」，為球隊射入16分17個籃板及10次助攻，他們在頭三節已經為勇士拉開優勢。

史提芬居里今天表現不俗，17投9中，三分球10中4，為球隊搏到盡，下半場在一次防守中被吹犯規，但實際上是被打到鼻子，即向裁判提出抗議，隨後他的鼻子塞了棉花止血繼續比賽。

至於火箭主場對雷霆，是韋斯布克轉會後首仗倒戈，占士夏登攻入全場最高的40分，帶領火箭以116比112獲勝，即使面對舊對友「面左左」，但發揮唔錯，差一點又再做出「三雙」，攻入了21分12個籃板9次助攻。

今日賽果(前者主場)

帝王 94:101 金塊

太陽 95:96 爵士

快艇 111:96 黃蜂

活塞 96:94 溜馬

紐約人 105:98 公牛

速龍 104:95 魔術

鷹隊 103:105 76人

公鹿 129:112 騎士

塘鵝 123:134 勇士

火箭 116:112 雷霆

馬刺 113:110 拓荒者