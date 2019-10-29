【有片】變態教練狂摑球員　話係學費Sir！

土耳其球壇爆出令人髮指嘅「虐童」醜聞！近日網上瘋傳一段3年前影響，片中土耳其球會Kayseri Meysuspor嘅教練卻特，喺一場比賽半場落後1比3後，更衣室內向球員進行「體罰」，一邊鬧「我要殺死你哋！簡直係恥辱！」同時輪流向每位球員大大力送上一巴掌，而一眾年輕球員只係頭耷耷任教練懲罰，相當恐怖。

雖然事件發生喺16/17球季，不過片段曝光後引起極大爭議，連土耳其體育部長亦開聲話要徹查事件。被矛頭直指嘅卻特依家仍然係球隊教練，而佢解釋係想激勵球員戰意，就更加令人髮指，卻特表示：「唔係只係我一個(教練)用呢種方法(體罰)，上一代教練經常咁做，全世界都合費格遜曾經掌摑碧咸，亦有報道話泰廉(土耳其著名教練)經常都打佢嘅球員。」

卻特嘅狡辯拖埋費Sir落水，就更加引起國際關注，事實上費格遜出名嘅「吹風機」只係鬧人，著名嘅「飛砵」踢傷碧咸事件亦只係意外，費格遜從來冇試過「打球員」，卻特似乎諗多咗。卻特之後仲發表謬論：「我當球員係仔女一樣，更衣室嘅影響唔應該公開，就好似夫妻房事唔應該被公眾評論。」

影片曝光後，卻特嘅家人都受到滋擾，甚至已過身嘅媽媽亦被羞辱，卻特表示會追究：「我已經搵到滋擾我嘅人，我會用法律途徑去追究，我做咗咩事都唔代表你哋有權去搞我家人。」

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。